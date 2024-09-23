Стоят у порога: лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, заявили «Известиям» в Минфине. По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков.