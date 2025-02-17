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Ведомство Маска попросило граждан сообщать в соцсетях о нарушениях в госструктурах

Ведомство Маска попросило граждан сообщать в соцсетях о нарушениях в госструктурах

Департамент США по государственной эффективности (DOGE), созданный по инициативе президента США Дональда Трампа и возглавляемый миллиардером Илоном Маском, обратился к общественности с призывом сообщать о нарушениях в государственных структурах.

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