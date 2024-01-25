Краб-боксёр: использует вместо перчаток ядовитых животных

Если природа не наградила тебя щедротами эволюционных преимуществ, остаётся два пути: изобретать адаптации для выживания самостоятельно или вымереть, покинув эволюционную арену известную как "Межвидовая конкуренция" Наш герой пошёл по первому пути.
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