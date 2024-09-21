📹❗️Мощнейший обмен ракетными ударами ожидается в ближайшие несколько часов между "Хезболлой" и ракетными подразделениями "Ансар Аллах" с одной стороны и ЦАХАЛом - с другой.
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📹❗️Мощнейший обмен ракетными ударами ожидается в ближайшие несколько часов между "Хезболлой" и ракетными подразделениями "Ансар Аллах" с одной стороны и ЦАХАЛом - с другой.