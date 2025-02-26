Русская альтернатива: Toyota думает, куда пристроить 1,5 млн машин, Китаю они точно не нужны

Экспорт автомобилей из Японии может снизиться сразу на треть — американцы закрывают свой рынок Иван Рыбин Фото: AP/ТАСС 2 апреля 2025 года может стать новым «судным днём» для японского автопрома — в США вступят в силу пошлины на ввоз в страну транспортных средств из Страны восходящего солнца.
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