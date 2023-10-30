Экс-главу ДВО РАН Щербатюка приговорили к 5,5 года условно за злоупотребление

Бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за махинации с контрактом на разработку подводного аппарата.
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