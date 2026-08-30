Скорая увезла двухлетнюю девочку после ДТП в Новосибирске

ДТП произошло днем 29 августа в Ленинском районе. «В 13.30 28-летняя девушка за рулем автомобилем «Хонды» выезжала с придомовой территории столкнулась с грузовиком «Митсубиси Фусо», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.
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