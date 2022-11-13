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Ламело Болл набрал 15+6+6 в дебютном матче сезона

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в субботу дебютировал в нынешнем сезоне, сыграв в гостевом матче против «Майами» (115:132).

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