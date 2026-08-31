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«Это кино будет смотреть весь мир»: в Екатеринбурге дали старт юбилейному фестивалю «Одна шестая»

«Это кино будет смотреть весь мир»: в Екатеринбурге дали старт юбилейному фестивалю «Одна шестая»

В этом году фестиваль отмечает пятилетний юбилей. Павел Артемьев на церемонии открытия пресс-службаВ уральской столице 29 августа торжественно открылся V Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».

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