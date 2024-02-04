Россиянин Кирилл Куцков поднялся на подиум первого этапа «Формулы-4» Саудовской Аравии

В Кувейте состоялся первый зачетный этап «Формулы-4» Саудовской Аравии 2024 года. На автодроме «Кувейт Мотор Таун» прошли четыре заезда, и в одном из них российский пилот Кирилл Куцков, прошлогодний чемпион мира по картингу в классе OK, завоевал второе место.
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