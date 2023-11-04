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Закон, порядок, государство

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Медики и жители Сызрани поблагодарили полицейских за помощь

Медики и жители Сызрани поблагодарили полицейских за помощь

На оперативном совещании при главном враче Сызранской ЦГРБ медики выразили слова признательности и вручили благодарственные письма инспекторам отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» лейтенантам полиции Аязу Пашаеву и Гусейну Мамедову за помощь и неравнодушие.

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