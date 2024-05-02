Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Антонов назвал санкции США против РФ «нелегитимными ухищрениями»

Антонов назвал санкции США против РФ «нелегитимными ухищрениями»

США не смогут запугать Россию и ее граждан очередным «винегретом» санкций , новый список ограничений Вашингтона - это нелегитимные ухищрения, которые заставляют сомневаться в конструктивной роли США в мире.

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