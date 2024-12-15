В Никарагуа могут наладить выпуск карт "Мир"

Россия и Никарагуа начали работу по созданию сети банкоматов, которые будут принимать карты "Мир". В будущем возможен выпуск карт российской платежной системы в центральноамериканской стране, сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо "Известиям".
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