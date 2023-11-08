Hürriyet: Фидан выразил Блинкену несогласие с идеей разделить сектор Газа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии правительства своей страны с идеей перемещения жителей сектора Газа и планами разделить регион на две части.
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