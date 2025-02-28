ОСАГО убрали: с 1 марта в России ввели новые правила регистрации автомобилей

Действия, связанные со сменой владельца машины, теперь можно проводить без полиса ОСАГО.С 1 марта вступают в силу новые правила государственной регистрации автомобилей, которые изменяют требования к документам.
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