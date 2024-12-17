Объявлено официально: Россия не даст Украине зализать раны

ЛК

Любовь Кузьмина

Как я понимаю, почему вбрасываются такие идеи, как "заморозка" и прочея шелуха? Все таки я думаю то, что основания для таких действий у них имеются. И вот почему. Главное в этом деле то, что даже среди Высшего руководства России, нет единства в той идее, где присутствует полное уничтожение бандеровского начала на территории Украины. И это заметно по некоторым высказываниям наших Высших руководителей. Видимо влияние украинского движения внутри России, распространено и имеет сильное влияние на Верхний слой российского общества, где также очень много представителей украинской нации и мы не можем знать, а кто из них "переобувшийся". Если вот эта так называемая СВО, будет продолжаться длительное время, без окончательного разгрома бандеровского режима и ликвидации его руководящего слоя, то все может повернуться в их пользу. У нас опять начнут плакать по уничтожаемой нами украинской нации и братского народа. И то, что мы родственные и душа у нас одинаковая.Допустим, президент Путин понимает всю эту подноготную возню, но ведь он не может один противостоять мнению его окружения, которое настроено в защиту украинцев. Если все это было по другому, то на самом деле, от этой Украины уже давно бы ничего не осталось.Смотрим на действия Израиля и смотрим на наши действия, вот два разных результата.