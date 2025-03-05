Евгений Пригожин рвался к ядерной кнопке — Лукашенко

Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», хотел захватить контроль над ядерным оружием России, заявил 5 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу в соцсети X.
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