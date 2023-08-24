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Монтез Харрелл перенес операцию на колене после разрыва «крестов» и мениска

Тяжелый форвард «Филадельфии» Монтрез Харрелл успешно перенес операцию на колене после разрыва мениска и передней крестообразной связки, информирует журналист ESPN Тим Бонтемпс.

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