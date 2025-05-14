Что нужно сделать для развития производства беспилотников в России

В начале апреля в Москве в «Точке кипения» на Красной Пресне – известной локации для тех, кто работает в сфере высоких технологий, – прошла Стратегическая сессия по перспективным технологиям для беспилотных авиационных систем и сценариям их применения.
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