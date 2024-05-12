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Месси без голевых действий впервые в сезоне – в матче с «Монреалем» (3:2). У Лео 12+11 в 12 играх

Форвард «Интер Майами» остался без голевых действий в игре МЛС с «Монреаль Импэкт» (3:2) – впервые в сезоне.

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