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"I Ain't Playin'": Cognizant, Cloudera PERM Filings And H-1B Processing Suspended

"I Ain't Playin'": Cognizant, Cloudera PERM Filings And H-1B Processing Suspended

"I Ain't Playin'": Cognizant, Cloudera PERM Filings And H-1B Processing Suspended Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Labor Department's inspector general said Tuesday that federal officials have suspended PERM filings for tech company Cognizant and software company Cloudera and halted H-1B processing for both firms.

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