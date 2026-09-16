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Регионы России

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Роскосмос опубликовал фото сближения Луны и Венеры

Роскосмос опубликовал фото сближения Луны и Венеры

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала фотографии редкого астрономического явления — сближения Луны и Венеры, которое было наблюдаемо 14 сентября жителями западных и южных регионов России.

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