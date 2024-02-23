Стало известно о фото Зеленского с уничтоженной машиной на шасси Abrams

Рожин: уничтоженная машина ВСУ M1150 на шасси Abrams ценнее самого танка Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году попозировал на фоне инженерной машины M1150 Assault Breacher, переданной от США Вооруженным силам Украины (ВСУ) и уничтоженной под Авдеевкой.
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