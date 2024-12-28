Более тысячи киберпреступлений произошло в 2024 году, отчет НИР

Сотрудники центра по борьбе с киберпреступностью Национального инспектората по расследованиям (НИР) зафиксировали более 1000 преступлений с использованием информационных технологий, большинство из которых являются мошенничеством, связанным с инвестициями в криптовалюты и финансовыми пирамидами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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