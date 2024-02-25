Страны G7 будут и далее принимать меры для лишения России доходов от продажи энергоносителей

Лидеры стран-участниц «Большой семерки» будут и далее стремиться лишать Россию доходов, необходимых ей для ведения военной операции на Украине, и наказывать третьи страны, которые помогают Кремлю в этом, в том числе намерены блокировать активы России до конца происходящих на Украине событий, сообщает Yahoo! Finance со ссылкой на совместное коммюнике.