Страны G7 будут и далее принимать меры для лишения России доходов от продажи энергоносителей

Лидеры стран-участниц «Большой семерки» будут и далее стремиться лишать Россию доходов, необходимых ей для ведения военной операции на Украине, и наказывать третьи страны, которые помогают Кремлю в этом, в том числе намерены блокировать активы России до конца происходящих на Украине событий, сообщает Yahoo! Finance со ссылкой на совместное коммюнике.
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