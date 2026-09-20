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Царьград

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"Мир несправедлив": Офицер написал книгу про СВО, возвращение с фронта и ПТСР

"Мир несправедлив": Офицер написал книгу про СВО, возвращение с фронта и ПТСР

Книга является попыткой осмыслить тему "человек и война" и призвать военнослужащих обращаться к психологамОфицер артиллерии с позывным Казанова, воюющий почти четыре года, написал повесть о СВО и адаптации бойцов к мирной жизни.

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