У некоторых пользователей в России заработал YouTube

Количество жалоб на работу сервиса сократилось до двух тысяч Браузерная версия американского видеохостинга YouTube снова работает у некоторых пользователей в России через браузеры Google Chrome, Opera и Safari.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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