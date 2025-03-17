В Смоленске поздравили многодетную семью, в которой родился восьмой ребенок

В регионе теперь действует новая акция в поддержку многодетных родителей. Смоленские семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, могут принять участие в акции «Я родился с МногоМамой» и получить подарок.
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