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Аргументы недели

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Зеленский и Трамп обсудят дизельную тему при личной встрече

Зеленский и Трамп обсудят дизельную тему при личной встрече

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в воскресенье, 20 сентября, по итогам которого договорились о личной встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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