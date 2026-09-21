Зеленский и Трамп обсудят дизельную тему при личной встрече

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор в воскресенье, 20 сентября, по итогам которого договорились о личной встрече в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Нечего трампу вмешиваться в экономику России . да еще ее обсуждать с Зе!