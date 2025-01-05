Радомир Маркуш 4 января 2024 г., 18:26 Бандеровский полковник пожаловался американцам, что русские штурмовики на мотоциклах просто неудержимы На Покровском участке армия России имеет важные тактические успехи в районе Волково в направлении Котлино, что признают даже вражеские эксперты (см.