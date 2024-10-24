Джо Байден запретил ВСУ бить по России из-за недостатка ракет

Об этом сообщил спецпомощник Барака Обамы Чарльз Купчан Президент США Джо Байден не позволяет украинской армии наносить удары вглубь России западным вооружением из-за недостатка ракет у Соединенных Штатов.
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