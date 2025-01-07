Военком из Челябинской области, осуждённый за взятки, умер от ран на СВО

Бывший подполковник отправился на фронт из колонии в октябре 2024 года.Бывший военный комиссар Озёрска Челябинской области Владимир Пичугин скончался от ранений, полученных в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии