Военком из Челябинской области, осуждённый за взятки, умер от ран на СВО

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Комментарии
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Fialka
теперь ещё к вятке государство будет платить семье, таких надо лишать звания и всех привилегий и льгот
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