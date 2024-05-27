Минобороны нужна новая информполитика

Удары по противоядерным РЛС не так опасны сами по себе (вроде бы их повреждения не критичны), сколько тем, что они вызвали новую волну алармизма, серию текстов типа такого, как у Алёхина «Воронеж и пустота».
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