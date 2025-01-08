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Нардеп Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку и не мешать Украине

Нардеп Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку и не мешать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, чтобы в стране установился мир. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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