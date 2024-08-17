Ипотечное прощение для пострадавших регионов: ЦБ призывает к милосердию Ольга ВайленкоСитуация в приграничных областях России — Белгородской, Брянской и Курской — остается напряженной, и последствия конфликтов затрагивают не только государственные структуры, но и простых граждан.