В школах в ЛНР появятся кружки по робототехнике

На базе общеобразовательных школ в Луганской народной республике при поддержке "Единой России" откроются кружки по робототехнике - нововведение поможет создать в регионе условия для обучения будущих специалистов в области высоких технологий.
На базе общеобразовательных школ в Луганской народной республике при поддержке "Единой России" откроются кружки по робототехнике - нововведение поможет создать в регионе условия для обучения будущих специалистов в области высоких технологий.
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