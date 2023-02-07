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В школах в ЛНР появятся кружки по робототехнике

В школах в ЛНР появятся кружки по робототехнике

На базе общеобразовательных школ в Луганской народной республике при поддержке "Единой России" откроются кружки по робототехнике - нововведение поможет создать в регионе условия для обучения будущих специалистов в области высоких технологий.

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