БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Россия способна потопить ваш остров в считаные минуты». В Финляндии назвали руководство Британии «идиотами»

«Россия способна потопить ваш остров в считаные минуты». В Финляндии назвали руководство Британии «идиотами»

Руководители Британии страдают серьёзным умственным недугом, не отдавая себе отчёт в том, что у них нет реальных козырей против России, которая может потопить этот остров одним ударом баллистической ракеты «Сармат».

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