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Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи

Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до семи

В Нижневартовске при разборе завалов жилого дома, где произошел взрыв, найдено еще одно тело. Об этом сообщает глава города Дмитрий Кощенко со ссылкой на МЧС России по Югре.

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