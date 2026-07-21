Генпрокуратура проверит затопление улиц Капана оранжевой водой

Инспекционный орган по охране природы и недр направил обращение в Генеральную прокуратуру в связи с выявлением признаков предполагаемого преступления, связанного с затоплением улиц города Капана дождевой водой желто-оранжевого цвета.
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