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Царьград

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Генпрокуратура проверит затопление улиц Капана оранжевой водой

Генпрокуратура проверит затопление улиц Капана оранжевой водой

Инспекционный орган по охране природы и недр направил обращение в Генеральную прокуратуру в связи с выявлением признаков предполагаемого преступления, связанного с затоплением улиц города Капана дождевой водой желто-оранжевого цвета.

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