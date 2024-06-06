Специалисты установят 2 км скамеек на набережной Южного порта

Необычная композиция из скамеек появится на набережной Южного порта. Согласно проекту, она станет самой протяженной в столице, что позволит этой территории стать востребованным пространством для отдыха горожан.
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