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Царьград

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Гуманитарные поставки: Русский газ пойдёт в Приднестровье через Турцию

Гуманитарные поставки: Русский газ пойдёт в Приднестровье через Турцию

Стал известен маршрут, по которому русский газ всё-таки попадёт в Приднестровье. Транзит организуют через Турцию.

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