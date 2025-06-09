На последнем заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка президент России Владимир Путин вновь напомнил мировому сообществу: культура и история России — это не просто часть национальной идентичности, но и мощный идеологический ресурс, фундамент для международного диалога.