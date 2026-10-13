Стали известны детали встреч премьера Британии Бернема с руководством «Манчестер Сити»

Объединенное управление Большого Манчестера (GMCA) обнародовало информацию о контактах премьер-министра Великобритании Энди Бернема с председателем правления «Манчестер Сити» Халдуном Аль Мубараком в период, когда Бернем занимал пост мэра региона.
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