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Учёные выяснили, вызывает ли рак мозга использование мобильных телефонов

Учёные выяснили, вызывает ли рак мозга использование мобильных телефонов

Иностранные специалисты проанализировали результаты исследований, которые показали, как гаджеты влияют на мозг человека и могут они ли вызывать рак.

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