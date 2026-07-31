СК России расследует обрушение на карьере, погибли 8 человек

Следственный комитет России в Магаданской области продолжает расследовать обрушение горных пород в угольном карьере «Кадыкчанский» 30 апреля, в результате которого погибли восемь сотрудников горнодобывающей компании.
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