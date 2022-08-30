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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 августа 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 августа 2022 года

Энергетический прогноз на тридцать первое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1294 =Афоризм - это изречение, выражающее с предельной лаконичностью в отточенной форме оригинальную мысль =Вам не нужен кто-то, чтобы пребывать в состоянии Любви, но её приятно подарить своему близкому по Духу человеку =В конце концов, в этом весь смысл: в свободе выбрать, в свободе быть рядом, смотреть друг на друга, касаться, любить… =Внутри каждого человека, скрытая за «тёмной шелухой», есть его Истинная Суть — его Душа, его Дух, его Божественная Суть… = Главное, Жизнь – это непрерывный процесс учёбы; прекратите учиться, и вы начнёте приближаться к старости=Если вы окружаете себя счастливыми, позитивными, решительными людьми, вы также находитесь в этих вибрациях =«Есть три ловушки, которые воруют радость: сожаление о Прошлом; тревога за Будущее; и неблагодарность за Настоящее» = Знание течения энергопроцессов в своём теле позволяет содержать в чистоте каналы и регулировать поток Энергий = Каждому человеку, которому ты даришь своё доверие, ты даёшь в руки меч; им он может тебя защитить или уничтожить =Не позволяй Душе лениться! Чтоб воду в ступе не толочь, Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь! = Не путайте насмешку и критику.

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