"С абхазов спросят за каждый доллар": России пора громко сказать то, о чём молчали десятилетиями

Андрей Да с какой стороны? Земля не на вечно дается инвесторам, а в аренду на определенные годы.. А взамен денежки капают от аренды и от бизнеса на этой земле! В Абхазии сейчас как в Крыму при Украине... За земли налоги ни кто не платит, кому она пренадлежит тоже не понятно, т. к нет ни какого размежевания земли... В таких условиях ни кто не захочет, чтобы государство наводило порядок в области земле пользования ! Вот потому то и протесты, а то вдруг налоги придется платить, а еще выяснится, что земли захвачены не законно ...

S Sobering В Абхазии всегда так будет. Синдром «непризнанной республики», постоянно находящейся под угрозой оккупации и потери национальной идентичности, вернул Абхазию в самое устойчивое своё состояние на протяжении истории – родоплеменной или клановый уклад. С широчайшими зазорами в толковании законов. Потому везде в обороте оружие, цветёт контрабанда, отрицаются налоги и процветает самоуправство с оправданием «у нас так принято». Тщательно подогреваемое самыми разными внешними силами. Пыпытки царской Россией способы организации социума в Абхазии не работали, маленькое княжество застряло между убыхо-черкесским общинным укладом и специфическим феодализмом Грузии с их тьмой-тьмущей князей, родовитых и безродных «на доверии». Ни Российская Империя, ни Советская власть данный уклад раннего Средневековья не смогла до конца выкорчевать, как ни старались царские наместники с идеологически заряженными коммунистами. Потому и буксует в Абхазии тема с любой частной собственностью за околицами больших сёл и общинными родоплеменными созвездиями деревень-хуторов. Это объективная реальность, не имеющая в законодательстве РФ нормативных оценок.