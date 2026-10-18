ИЗВЕСТИЯ Штурмовики и операторы дронов в Харьковской области 18 октября рассказали военному корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину, как российские бойцы брали опорники боевиков ВСУ в селе Варваровка.
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