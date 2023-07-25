Германия обещает поддержку Польше, если она будет атакована с восточного фланга. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что оба союзника по НАТО, то есть Германия и Польша, готовы к возможному нападению Польша получила большие территории только благодаря Сталину Путин о планах Польши оккупировать Украину Путин о планах Польши на Белоруссию Германия обещает поддержку Польше, если она будет атакована с восточного… Путин предупредил Запад о мгновенном ответе, если Польша оккупирует Белоруссию и Украину–поляки прячутся за спину Германии .