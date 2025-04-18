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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Жители регионов потеряли интерес к покупке жилья в Москве

Жители регионов потеряли интерес к покупке жилья в Москве

Интерес жителей регионов к столичной недвижимости снизился на 27,7% Спрос на квартиры в столице среди жителей регионов упал почти на треть за год В первом квартале 2025 года от жителей других регионов поступило 10,78 тыс.

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